دريان عين الغز مفتشاً دينياً لمحافظة بعلبك الهرمل

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا كلف بموجبه الدكتور الشيخ عامر عبد الله الغز مفتشا دينيا لمحافظة بعلبك الهرمل.



وجاء في القرار: "يقوم الشيخ الدكتور عامر الغز بمهام التفتيش في نطاق محافظة بعلبك الهرمل، وفقا للمهام التي يكلفه بها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتش العام للأوقاف الإسلامية في لبنان".



