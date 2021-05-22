لبنان

دريان عين الغز مفتشاً دينياً لمحافظة بعلبك الهرمل

Lebanon 24
22-05-2021 | 05:36
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أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا كلف بموجبه الدكتور الشيخ عامر عبد الله الغز مفتشا دينيا لمحافظة بعلبك الهرمل.

وجاء في القرار: "يقوم الشيخ الدكتور عامر الغز بمهام التفتيش في نطاق محافظة بعلبك الهرمل، وفقا للمهام التي يكلفه بها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتش العام للأوقاف الإسلامية في لبنان".

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