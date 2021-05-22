في هذه المنطقة.. "المخابرات" توقف شخصين لتعاطيهما المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي السبتية والنبعة كلا من السوري (ج.ك) والفلسطيني (م.ع) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وحشيشة الكيف ومبلغا من المال. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".