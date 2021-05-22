العقوبات الفرنسية وجنبلاط...هل شملته؟

نشرت الإعلامية دنيز رحمه فخري في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" صوراً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في مطار شارل دو غول في باريس.



وكتبت رحمة: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ينتظر حقائبه في مطار شارل دو غول في باريس، وزيارته فرنسا تعني أن لائحة منع الدخول إلى أراضيها للمعطلين والفاسدين لم تشمله".

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ينتظر حقائبه في مطار شارل دو غول في باريس، وزيارته فرنسا 🇫🇷تعني ان لائحة منع الدخول الى اراضيها للمعطلين والفاسدين لم تشمله #لبنان #جنبلاط #العقوبات #فرنسا pic.twitter.com/HaJ8hc17Yr