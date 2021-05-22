باسيل: نحضّ الحريري على تشكيل حكومة وليس لسحب التكليف منه

قال النائب جبران باسيل في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة أنّ "البلد مكسر ولا أعتقد انه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات".

وأضاف: "كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وإفتراء".

ولفت باسيل إلى أنه "بمجرد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب أن يكون موافقاً على كل تفصيل فيها".

وتابع: "الأولية من كلمتي حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه، ورئيس الجمهورية وحده لا يستطيع حل الازمة بل مجلس النواب مجتمعاً".

ومع هذا، فقد رأى باسيل إلى أنه "لا نستطيع أن نضع الأسماء في الحكومة قبل أن نعرف من هو مرجعها وإلى أي طائفة أو أي فريق سياسي تتبع لأن نظام بلدنا هكذا".

وأشار باسيل إلى أنّ "الوضع كارثي ولا يسمح أن نعتمد أمور غير مألوفة مع النظام مثل أن نقول إن رئيس الحكومة يسمي الوزراء عن الكل أو أن نقول إن رئيس الحكومة يؤلف ورئيس الجمهورية فقط أما يوافق أو لا يوافق".

وأكد باسيل دعم الحكومة في كل خطوة إصلاحية، وقال: "لدينا مصلحة أن نجعل الحكومة تنجح"، وأضاف: "المطلوب تعديل دستوري يحدد المهل في تشكيل الحكومة لأن الدستور حالياً يعطل نفسه".

إلى ذلك، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري خرج من قاعة مجلس النواب أثناء إلقاء باسيل كلمته خلال جلسة مناقشة رسالة ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وكانت الجلسة انطلقت عند الساعة 2 من ظهر اليوم، واستهلها رئيس مجلس النواب نبيه بري بكلمة قال فيها: "لا بد من أن نفرح لنصر فلسطين ومقاومة غزة، ونستذكر ذكرى مجيدة لمقاومتنا التي تجسّدت في عيد التحرير في 25 أيار".

وسأل بري: "أما آن للبنان ان يكون بمستوى شعبه"، وأضاف: "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".