لبنان

بعد مناقشته رسالة عون.. هذه توصية مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:49
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في ختام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة، تلا رئيس مجلس النواب نبيه بري توصية المجلس بشأن هذه الرسالة، وقال: "بعد الاستماع لرسالة عون حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش المادة 145 من النظام الداخلي، اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: استناداً للنص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن رئيس الجمهورية قام باستشارات ملزمة وقف ما ورد، وبعد اطلاع رئيس مجلس النواب عليها، أتت تنيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة".

وأضاف بري: "وباعتبار أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا الآن في صدده الآن، ولأن مقدمة رسالة رئيس الجمهورية تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء أولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدماً من قبل الرئيس المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

 

 

 

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