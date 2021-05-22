حريق داخل مرفأ بيروت.. ماذا جرى هناك؟ (صورة)

شهدت منطقة مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم، حالة من الهلع الكبير، وذلك اثر اندلاع حريق كبير داخل المرفأ المدمر.

وغطت سُحب الدخان المنطقة في وقتٍ هرعت فرق الإطفاء إلى المكان لاخماد النيران وقد تمكنت من السيطرة عليه.

ووفقاً للمعلومات، فإن الحريق اندلع في أرض خالية داخل المرفأ، ولم تسجل أي إصابات، في حين أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

الدفاع المدني لـ "الحدث": تمت السيطرة على الحريق الذي اشتعل في منطقة مفتوحة قرب #مرفأ_بيروت#لبنان#الحدث pic.twitter.com/qoBv6EXiWh