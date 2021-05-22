حراك في محيط مرفأ بيروت.. ما القصة؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ مجموعة "الكتلة الثورية" و"حماة الدستور" ومجموعات أخرى من الحراك المدني، انطلقوا بمسيرة من مستديرة جسر الدورة، حيث سيجتازون الطرق الداخلية، مروراً بمنطقة برج حمود نحو تقاطع مار مخايل في الجميزة، ثم تتوجه من شارع أرمينيا وصولا الى المرفأ، ثم الى تمثال المغترب اللبناني في المرفأ" .