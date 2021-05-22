لبنان

في صيدا... كاد ان يغرق ولكن

Lebanon 24
22-05-2021 | 11:10
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اسعف المواطن "ا.م" مواليد 1971 من قبل عناصر فوج الانقاذ الشعبي بعد غرقه في المسبح الشعبي لمدينة صيدا.
وقد تم نقله الى مستشفى حمود في صيدا وعلم ان وضعه مستقر>
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مستشفى حمود

صيدا

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