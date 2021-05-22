في صيدا... كاد ان يغرق ولكن

اسعف المواطن "ا.م" مواليد 1971 من قبل عناصر فوج الانقاذ الشعبي بعد غرقه في المسبح الشعبي لمدينة صيدا.

وقد تم نقله الى مستشفى حمود في صيدا وعلم ان وضعه مستقر>