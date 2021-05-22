رهبنة الآباء المخيتاريين تحتفل بعيد القديسة ريتا بحضور جان طالوزيان

لمناسبة عيد القديسة ريتا ، شفيعة الأمور المستحيلة ، أقامت رهبنة الآباء المخيتاريين قداساً إحتفالياً في باحة مدرسة الآباء المخيتاريين في الروضة (جديدة المتن) بحضور نائب بيروت العميد جان طالوزيان وحشدٌ كبير من المؤمنين وأبناء الرعية ، حيث إحتفل بالذبيحة الإلهية المونسنيور ميسروب لهيان ، الرئيس العام للرهبنة في الشرق الأوسط ، وعاونه لفيفٌ من الكهنة .المونسنيور لهيان الذي شدد في عظته على مراحل حياة القديسة ريتا وفضائلها وقداستها وعجائبها رحب بالحضور شاكراً النائب جان طالوزيان على إهتمامه الدائم ومحبته للرهبنة والمساهمة والمشاركة الدائمة بمعظم نشاطاتها الإجتماعية والدينية .