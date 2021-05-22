لقاء تضامني مع الاعلام المقاوم

نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، لقاء وطنيا، وفاء للاعلام المقاوم، في قاعة الرابطة الثقافية في طرابلس، في حضور رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية.بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من مسؤول "الجبهة الديمقراطية" في البداوي، عاطف خليل. ثم ألقى كلمة "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عضو مكتبها السياسي أركان بدر.أما كلمة فضائية المقاومة "المنار"، القاها ذو الفقار شمص الذي "حيا نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، الذي أثمر انتصارا في غزة خطوة على طريق دحر الاحتلال عن أرض فلسطين".وألقى مسؤول الاعلام في الشمال مصطفى أبو حرب كلمة إعلام حركة "فتح" وفضائية فلسطين الذي شكر "الجبهة الديمقراطية على تنظيم هذا الاحتفال لمن يستحقون رجال الاعلام الذين قدموا عشرات الشهداء من أجل ايصال صورة العدوان الغاشم".وألقى الاعلامي عبد الناصر الحدري كلمة فضائية الاقصى، وأكد أن "الوحدة التي تحققت بالميدان بين الاجنحة العسكرية لجميع الفصائل، يجب أن تتابع بوحدة سياسية واستكمال المصالحة الفلسطينية".ثم جرى تكريم الفري والفضائيات وتقديم دروع الانتصار.