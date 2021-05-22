لبنان

احتفالات بانتصار غزة عمت هذه المناطق

Lebanon 24
22-05-2021 | 12:02
A-
A+
Doc-P-825896-637573071623822398.jpg
Doc-P-825896-637573071623822398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات أن مواكب سيارات ودراجات نارية تجوب شوارع ومتفرعات الطرق في منطقة خلدة ودوحة عرمون وبشامون والشويفات ومحيطها، وهي تبث الاناشيد والاغاني الثورية، وترفع العلم الفلسطيني، احتفاء بالانتصار في حرب غزة ضد العدو الإسرائيلي.
 
مواضيع ذات صلة
مصرية تروي قصة فلسطين... و تحقق أكثر من 10 الاف مشاهدة (فيديو)
lebanon 24
22/05/2021 23:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى التأكد من الالتزام بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والبناء عليه لمعالجة الصراع الأساسي بينهما
lebanon 24
22/05/2021 23:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر يؤكد للرئيس الفلسطيني استمرار جهود وقف "العدوان" الإسرائيلي على الفلسطينيين والأقصى
lebanon 24
22/05/2021 23:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تحتفل بانتصار فلسطين
lebanon 24
22/05/2021 23:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24

فلسطين

خلدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:42 | 2021-05-22
15:37 | 2021-05-22
15:30 | 2021-05-22
15:25 | 2021-05-22
15:17 | 2021-05-22
15:12 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website