احتفالات بانتصار غزة عمت هذه المناطق

أفادت المعلومات أن مواكب سيارات ودراجات نارية تجوب شوارع ومتفرعات الطرق في منطقة خلدة ودوحة عرمون وبشامون والشويفات ومحيطها، وهي تبث الاناشيد والاغاني الثورية، وترفع العلم الفلسطيني، احتفاء بالانتصار في حرب غزة ضد العدو الإسرائيلي.