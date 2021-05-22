لبنان

ما قصة " سائق الفاليه" في الجديدة؟

Lebanon 24
22-05-2021 | 19:08
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في حادثة صادمة، اخذ سائق فاليه، سيارة لاحدى السيدات في الجديدة ليركنها في المرأب، ولكن المفاجئ ان هذا الشاب وفي طريقه لركن السيارة ارتطم بالعديد من السيارات الموجودة في المنطقة مسبباً العديد من الاضرار المادية في السيارات.
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سائق فاليه

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