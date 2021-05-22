ما قصة " سائق الفاليه" في الجديدة؟

في حادثة صادمة، اخذ سائق فاليه، سيارة لاحدى السيدات في الجديدة ليركنها في المرأب، ولكن المفاجئ ان هذا الشاب وفي طريقه لركن السيارة ارتطم بالعديد من السيارات الموجودة في المنطقة مسبباً العديد من الاضرار المادية في السيارات.