كتاب مفتوح الى الرئيسين عون وبري من عشائر الهرمل

وجهت عائلات وعشائر وفعاليات الهرمل، كتابا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تلاه السيد محمد رفعات ناصر الدين، ناشدتهما فيه "التدخل لرفع الظلم واتخاذ التدابير اللازمة في ما خص إقفال معامل الترابة (الاسمنت)، مما أدى الى ارتفاع هستيري لسعر مادة الاسمنت، حتى وصلت الى ما يقارب المليوني ليرة للطن الواحد".