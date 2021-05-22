طرابلس تحتفل بانتصار فلسطين

نظم "ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس"، مسيرة شعبية، احتفالا ب"إنتصار الشعب الفلسطيني وتضامنا مع الانتفاضة والمقاومة والثابتين على الحق".



جابت المسيرة أحياء المدينة، وانتهت بوقفة تضامنية في ساحة جمال عبد الناصر "التل"، بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورؤساء الجمعيات الأهلية والكشفية.