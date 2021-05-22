مستشفى الحريري: 17 حالة حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 17 حالة حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 245.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.- عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1170.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.- حالات وفاة: 0.وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة، ورقم الهاتف 01832070 والواتساب 70056182".