لبنان

فهمي: لا نتدخل في الصراعات داخل الاحزاب

Lebanon 24
22-05-2021 | 19:49
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، البيان الآتي:

"تقدم اعضاء من الحزب السوري القومي الاجتماعي بطلب رخصة للقيام بتجمع احتفالي نهار الاحد الواقع فيه 23 ايار 2021، في شارع الحمرا في بيروت، بين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والثالثة بعد الظهر، وذلك لمناسبة الذكرى السنوية للتحرير، اضافة الى التأييد للشعب الفلسطيني في الانتصار الذي تحقق اخيراً في فلسطين المحتلة في المواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأدى هذا الطلب الى اعتراض جهات أخرى داخل الحزب لجهة عدم صحة تمثيل مقدمي الطلب.

وبما أن الجهة المنظمة للتجمع قد تعهدت الالتزام بكافة الشروط الواردة في القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29/3/2006 المتعلق بتنظيم التظاهرات والتجمعات لا سيما لجهة الفترة المحددة والمكان المحدد وازالة كل المظاهر والشعارات المواكبة للتجمع بعد انتهائه،

يهم وزارة الداخلية والبلديات ان توضح انها لا تتدخل في الصراعات او النزاعات الدائرة داخل الاحزاب، وهي لا تقف مع جهة ضد أخرى، وما يعنيها فقط هو التزام أي جهة تتقدم بطلب رخصة، بكل الأحكام والشروط الواردة في قرار تنظيم التظاهرات والتجمعات، ولذلك اقتضى التوضيح".

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