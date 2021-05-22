لبنان

توقيف 5 أشخاص على خلفية مضبوطات حشيشة الكيف في صيدا وضبط كميات أخرى في منطقة البقاع

Lebanon 24
22-05-2021 | 13:04
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لا تزال التحقيقات المتعلقة بضبط كميات من حشيشة الكيف في مرفأ صيدا تتواصل، وجديدها أنه، وبناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وبالتنسيق مع مخابرات الجيش، تم توقيف خمسة أشخاص في منطقة البقاع على هذه الخلفية، كذلك تمت مداهمة أرض بور في منطقة الرياق في البقاع، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف معبئة وموضبة داخل صناديق بنفس الطريقة المعبأة فيها تلك البضاعة التي تم ضبطها في مرفأ صيدا في أرض بور للخردة .
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