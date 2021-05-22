لبنان

كلمات نابية على حساب شريم... ماذا يجري؟

Lebanon 24
22-05-2021 | 14:29
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غرّدت الوزيرة غادة شريم عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: يهمنا ابلاغكم انه تمّ خرق حساب تويتر الخاص بمعالي وزيرة المهجرين د غادة شريم على موقع تويتر، وقد صدر عنه كلمات نابية لا تمت للوزيرة شريم بصلة.
وعليه، سنتخذ الاجراءات اللازمة بحق الفاعلين علما انه تمّ استعادته منذ بعض الوقت.
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