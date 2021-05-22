في بعلبك... مسيرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية

نظم عددا من المحتجين مسيرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء الفاحش، انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران، وجابت السوق التجاري، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات مطلبية.