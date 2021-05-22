لبنان

في بعلبك... مسيرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية

Lebanon 24
22-05-2021 | 14:42
A-
A+
Doc-P-825934-637573166790039813.jpg
Doc-P-825934-637573166790039813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نظم عددا من المحتجين مسيرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء الفاحش، انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران، وجابت السوق التجاري، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات مطلبية.
مواضيع ذات صلة
مسيرة في بعلبك دعما لفلسطين والقدس
lebanon 24
23/05/2021 02:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان عين الغز مفتشاً دينياً لمحافظة بعلبك الهرمل
lebanon 24
23/05/2021 02:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة المحروقات في بعلبك ـ الهرمل تشلّ الحركة
lebanon 24
23/05/2021 02:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات في جبل المكبر في القدس المحتلة بعد قمع مسيرة نصرة للمسجد الأقصى (الميادين)
lebanon 24
23/05/2021 02:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مسيرة

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2021-05-22
16:55 | 2021-05-22
16:41 | 2021-05-22
15:42 | 2021-05-22
15:37 | 2021-05-22
15:30 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website