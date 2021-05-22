لبنان

اقفال "ساحة ايليا" بشكل جزئي

Lebanon 24
22-05-2021 | 15:08
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تجمّع عدد من سائقي سيارات الأجرة في ساحة صيدا حتجاجاً على تردي الوضع المعيشي وقاموا باقفال ساحة ايليا بشكل جزئي.
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