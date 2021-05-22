في الميناء... أطلق النار على شقيقته

اقدم المدعو "ب.ه" على اطلاق النار بإتجاه شقيقته واصابتها بقدمها، ليفر بعدها الى جهه مجهولة وذلك بالقرب من مبنى الجامعة العربية في مدينة الميناء.



فيما افادت المصادر ان سبب اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية.