لبنان

في الميناء... أطلق النار على شقيقته

Lebanon 24
22-05-2021 | 15:12
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اقدم المدعو "ب.ه" على اطلاق النار بإتجاه شقيقته واصابتها بقدمها، ليفر بعدها الى جهه مجهولة وذلك بالقرب من مبنى الجامعة العربية في مدينة الميناء.

فيما افادت المصادر ان سبب اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية.
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الميتاء

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