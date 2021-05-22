عبد الصمد عن القاضي دورة: انه الادمي والكفوء

كتبت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عبر صفحتها على "فيسبوك": "‏⁧‫#فيروس كورونا‬⁩ الخبيث حرق قلوبنا اليوم في ⁧‫#وزارة الإعلام‬⁩ وقطع أنفاسنا عندما انتقى المستشار القانوني الآدمي والكفوء القاضي ⁧‫#وهيب_دورة‬⁩ وخطفه على غفلة من حيث لم نحتسب، علماً أنه لم يكن يعاني من أية أعراض قبل إصابته بهذا الفيروس اللعين. الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته.‏⁧‫#كورونا لعين إحذروه‬⁩ ⁧‫#كورونا_يقتل‬⁩".