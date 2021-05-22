لبنان

خلال لحظات... سرقا هاتفه

Lebanon 24
22-05-2021 | 22:37
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أوقف أحد المواطنين سيارته أمام بسطة لبيع الخضار في طرابلس عند دوار ابو علي، جانب مسجد التقوى وتوجه لشراء الخضار، وخلال لحظات توقف شابان على متن دراجة نارية. ترجل أحدهما وتوجه الى السيارة، فتح الباب وسرق هاتف صاحب السيارة.

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طرابلس

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