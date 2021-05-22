لبنان

اشكال "عائشة بكار" فردي... والامور عادت الى طبيعتها

Lebanon 24
22-05-2021 | 19:42
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أفادت المعلومات لـ "لبنان 24"، ان ما يتم تداوله عن اشكال "عائشة بكار" بين مناصري الحزب القومي السوري الاجتماعي وبعض المواطنين على خلفية تعليق صور، ما هو الا اشكال فردي بين شخصين، تم العمل على انهائه والامور عادت الى طبيعتها.
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عائشة بكار

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