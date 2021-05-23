لبنان

"بيتزا هت" في لبنان تعلن الإقفال نهائياً

Lebanon 24
23-05-2021 | 11:52
A-
A+
Doc-P-826171-637573928910272012.jpg
Doc-P-826171-637573928910272012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت متاجر "بيتزا هت" في لبنان الإقفال نهائياً، مودّعة زبائنها وعملائها الذين واكبوها طوال السنوات الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتاجر عبر "فيسبوك" بياناً جاء فيه: "بهيدا المطرح ذكريات كتير، مرقنا بأيام حلوة كتير سوا، وكان هيدا المطرح جامع كل الأجيال من غدا العيلة نهار الأحد أو بيتزا للولاد بعد المدرسة لجمعة الأصحاب اللي عم يتخانقوا على العجينة المحشية بالجبنة، للـ"ألو" على 1212، وأكيد في غيرها أكتر كتير".

وأضاف: "تعودتوا علينا نقدملكن أعلى جودة وأحسن تجربة وحتى ما نخذلكن، قررنا نطوي صفحة حلوة منودعكن.. منشكركن من كل قلبنا على محبتكن إلنا من سنين، وعاللحظات يللي ما بتنتسى.. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن.. شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى".

ويأتي إقفال متاجر "بيتزا هت" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، خصوصاً أن أسعار السلع ارتفعت بشكل كبير، الأمر الذي جعل الكثير من المؤسسات عاجزة عن الصمود.


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
17:28 | 2021-05-25
17:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website