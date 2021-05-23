لبنان

شائعات تطال المفتي قبلان.. هذه حقيقتها

Lebanon 24
23-05-2021 | 12:07
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نفى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان "كل الشائعات المغرضة حول صحة رئيسه سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي يتعالج من عارض صحي في المستشفى ويتماثل للشفاء".
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عبد الأمير قبلان

لبنان

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