شائعات تطال المفتي قبلان.. هذه حقيقتها

نفى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان "كل الشائعات المغرضة حول صحة رئيسه سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي يتعالج من عارض صحي في المستشفى ويتماثل للشفاء".