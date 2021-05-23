باسيل يعلّق على سجال القوات - القومي... هذا ما قاله

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه عبر تويتر وكتب: كل دعوة الى القتل مستهجنة، وهي استعادة للغة الحرب المرفوضة. تأجيج الغرائز يقوّض فكرة الدولة. لا لعودة السلوك الميليشيوي، ولا مكان لتبريره. اما احترام الشهداء، وفي مقدمهم رئيس للجمهورية، فواجب، ولكلّ منا شهداؤه.