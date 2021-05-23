لقاء "التقدمي" و "القوات" في الشوف: لترسيخ المصالحة والعيش الواحد

عقد لقاء في مركز "القوات اللبنانية" في دير القمر، في إطار التواصل والتنسيق الدائم بين حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي، حضره عن "التقدمي" عضو مجلس القيادة المحامي وليد صفير ووكيلا داخلية الإقليم والشوف الدكتوران بلال قاسم وعمر غنام، وكيل داخلية الإقليم السابق الدكتور سليم السيد ومعتمدون، وعن "القوات اللبنانية" منسق الشوف جوزف تابت ونائبه جريس عون، ومسؤولو القطاعات.

وأكد المجتمعون "الترسيخ المستمر للمصالحة والعيش الواحد"، وتم الإتفاق على "مقاربة الأمور المعيشية والصحية والإنسانية بروح التعاون والتنسيق، لمعالجة هموم المواطنين من أبناء الجبل، في ظل الوضع الإقتصادي المتردي".

وتقرر "الإبقاء على قنوات التواصل بين الحزبين مفتوحة، لمواجهة أي مواضيع مستجدة أو طارئة، وعلى عقد لقاءات ثنائية على مستوى القاعدة الحزبية في مختلف المناطق الشوفية".