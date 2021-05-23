أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، وصول الشحنة الـ15 من لقاح فايزر إلى لبنان، وتحتوي على 46800 جرعة، وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 592020 لقاحاً من فايزر.وذكرت الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يومياً في التقرير عن كورونا الصادر عن وزارة الصحة العامة.