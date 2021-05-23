غادة عون تكشف: الأجهزة التي أخذتها من شركة مكتف وضعتها في منزلي

غردت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "دحضاً لكل الأقاويل والروايات التي هي من نسج خيال البعض، أوضح ما يلي: إن الاجهزة التي أخذتها من شركة مكتف وضعتها في منزلي، وهي ما تزال هناك بعد أن استخرج الخبراء المحلفون المعلومات منها، ولا أحد تدخل او يمكن أن يتدخل في هذه العملية التي تمت تحت إشرافي. وكل الأمور ستظهر قريبا".

