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لبنان
إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت
Lebanon 24
23-05-2021
|
15:55
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أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 20 و21 و22 أيار؛ وأظهرت النتائج وجود 15 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 20/5/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة طهران: شركة W5 رقم 1150 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 21/5/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 22/5/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
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