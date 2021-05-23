الحوت لـ"الأنباء" الكويتية: أيّ تعديل دستوري يتمنّاه باسيل يفتح الباب لتعديلات جذرية

رأى النائب السابق د. عماد الحوت أن "الرئيس المكلف سعد الحريري عرض في كلمته أمام مجلس النواب وبشكل واضح مسار محاولات التأليف الحكومي منذ تكليفه ومراحل التعطيل"، لافتا الى أن "ما خلصت إليه الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية هي تأكيد المؤكد بأنه مطلوب من الحريري أن يتابع جهده في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية، معتبرا أن المشهد كان عبارة عن استيعاب لأزمة كان من الممكن ان تقع بسبب رسالة الرئيس ميشال عون".وقال د. الحوت في تصريح لـ"الأنباء" ان "الرئيس نبيه بري استوعب موضوع رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي والتي كان من الممكن ان توصل الى سجال طائفي ومذهبي لبنان بغنى عنه اليوم"، لافتا الى أن "الرئيس بري استوعب تداعيات هذه الرسالة وترك المجال لمداخلات مضبوطة نسبيا".ورأى الحوت ان "المسؤولية الأكبر في التعطيل وفي تأخير ولادة الحكومة التي أصبحت أكثر من ضرورية بل مصيرية، هي عند فريق رئيس الجمهورية الذي يبتكر أسبابا ومبررات لعدم السير في تأليفها"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية الذي سبق وأرجأ الاستشارات النيابية غير الملزمة أسبوعا وأعاد النواب في حينه تسمية سعد الحريري بأغلبية نيابية، يحاول اليوم أن يمارس المسألة ذاتها: أنا لا أريد سعد الحريري ولا أستطيع أن اتعايش معه، فوجه هذه الرسالة الى المجلس ليخلصه من هذا المأزق ويجد حلا لموضوع التكليف الذي لم يتمكن من الخروج منه".