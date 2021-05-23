لبنان

حديث عن مبادرة حكومية لدى برّي

Lebanon 24
23-05-2021 | 17:09
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تتحدّث أوساط الرئيس نبيه بري عن وجود مبادرة لديه، من شأنها اخراج الحكومة من عنق الزجاجة، لكنها لا تخفي شعورها بأن هناك من يريد حكومة، لكن من غير طريق رئيس المجلس.

وربما من هنا كان سعي بري، عندما علم بنية الرئيس ميشال عون رفع شكواه على الرئيس المكلف، الى ثنيه عن ذلك".

وتقول مصادر نيابية عبر "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس عون اقتنع بوجهة نظر رئيس المجلس، الذي فوجئ باليوم التالي بالرسالة الرئاسية تصل على عنوان مجلس النواب مباشرة، وهذا ما أثار استغرابه الشديد، وما جعله يوافق الرئيس المكلف الحريري على نقل المناقشة النيابية لرسالة الرئاسة عبر شاشات التلفزة، كي يسمع الجواب على الرسالة غير المبرّرة، من به صمم".

المصدر: الانباء الكويتية
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