الحجّار ل"السياسة": الأولوية لتشكيل الحكومة

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار لـ"السياسة" الكويتية، أنّه "يرحّب بأي حوار من أجل مصلحة البلد، لكن الأولوية هي لتشكيل الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية الالتزام بتطبيق الدستور، وعدم العمل من أجل تحقيق مكاسب سياسية لفريقه السياسي ولمصلحة صهره". وشدّد الحجار على أن "مجلس النواب أخذ توصية واضحة بالتأكيد على الحريري رئيساً مكلفاً، وكذلك في طيات التوصية دعوة للرئيس عون أن يوقف مسار التعطيل الحكومي".