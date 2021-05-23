لبنان

فشل رئيس تكتّل في إيصال مرشّحه إلى الخارجية

Lebanon 24
23-05-2021 | 17:47
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لم ينجح رئيس تكتل نيابي بارز في إيصال مرشحه إلى وزارة الخارجية خلفاً للوزير المستقيل، بسبب إصرار مسؤول حكومي على التمسك بتكليف وزيرة الدفاع بحقيبة الخارجية
المصدر: اللواء
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