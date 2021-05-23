فشل رئيس تكتّل في إيصال مرشّحه إلى الخارجية

لم ينجح رئيس تكتل نيابي بارز في إيصال مرشحه إلى وزارة الخارجية خلفاً للوزير المستقيل، بسبب إصرار مسؤول حكومي على التمسك بتكليف وزيرة الدفاع بحقيبة الخارجية