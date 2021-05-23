محاولة لجمع الحريري وباسيل باءت بالفشل

جرت محاولة جدية لجمع رئيس الحكومة المكلف والنائب جبران باسيل ولكن عدم تجاوب أحد الطرفين أفشل الجهود التي بُذلت عشية انعقاد الجلسة النيابية الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".