لبنان

محاولة لجمع الحريري وباسيل باءت بالفشل

Lebanon 24
23-05-2021 | 17:56
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جرت محاولة جدية لجمع رئيس الحكومة المكلف والنائب جبران باسيل ولكن عدم تجاوب أحد الطرفين أفشل الجهود التي بُذلت عشية انعقاد الجلسة النيابية الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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