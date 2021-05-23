لبنان

مصادر "التيار" لـ"اللواء": كلمة باسيل لم تكن مدويّة

Lebanon 24
23-05-2021 | 18:17
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اشارت مصادر كتلة "التيار الوطني الحر" عبر "اللواء" الى ان "كلمة رئيس التكتل جبران باسيل في الجلسة لم تكن مدوية ولا عنيفة بل هادئة وتوضيحية وفيها تأكيد منه على عدم التعطيل حتى لو لم يشارك التكتل بتسمية اي وزير، لكن يبدو ان الحريري كان مصرّاً على رفع السقف، وهو ما ادى الى الاعتراض على موقف المجلس. هذا الكلام يعني سياسياً ان التيار سينتظر تطورات الايام المقبلة لترقب الخطوات المقبلة لبري والحريري ويبني على الشيء مقتضاه".
المصدر: اللواء
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