عدم ظهور نتائج تحقيقات عون

لاحظت أوساط قضائية عدم ظهور نتائج التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف تحويل الأموال وشركة مكتف رغم مضي بضعة أسابيع على اقتحام مكاتب الشركة ومصادرة أجهزة الكومبيوتر التي تسجّل العمليات اليومية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".