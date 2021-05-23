لبنان

عدم ظهور نتائج تحقيقات عون

Lebanon 24
23-05-2021 | 19:54
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لاحظت أوساط قضائية عدم ظهور نتائج التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف تحويل الأموال وشركة مكتف رغم مضي بضعة أسابيع على اقتحام مكاتب الشركة ومصادرة أجهزة الكومبيوتر التي تسجّل العمليات اليومية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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