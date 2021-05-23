نعزيز أوراق اعتماد

نُقِل عن احد نواب الحزب القومي ان الشعارات التي رُفعت في الحمرا من قبل الجناح المستجد في الحزب تهدف الى تعزيز اوراق الاعتماد لهذا الجناح لدى دولة شقيقة خاصة وانه قد سبق واحتجز احد كبار المسؤولين الحزبيين خلال زيارته اليها.