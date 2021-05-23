لبنان

نعزيز أوراق اعتماد

Lebanon 24
23-05-2021 | 21:24
A-
A+
Doc-P-826253-637574285139952797.jpg
Doc-P-826253-637574285139952797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نُقِل عن احد نواب الحزب القومي ان الشعارات التي رُفعت في الحمرا من قبل الجناح المستجد في الحزب تهدف الى تعزيز اوراق الاعتماد لهذا الجناح لدى دولة شقيقة خاصة وانه قد سبق واحتجز احد كبار المسؤولين الحزبيين خلال زيارته اليها.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: قواتنا في سوريا أقل من 1000 وليست منخرطة في أي شؤون داخلية
lebanon 24
26/05/2021 06:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: القوات الأميركية موجودة في سوريا لمحاربة داعش
lebanon 24
26/05/2021 06:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أصبحنا نملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدة حميميم في سوريا
lebanon 24
26/05/2021 06:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة... ماذا تفعل قاذفات "تو-22" الروسية في سوريا؟ (فيديو)
lebanon 24
26/05/2021 06:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

القومي السوري

سوريا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
17:28 | 2021-05-25
17:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website