لبنان

موازنة 2022؟

Lebanon 24
23-05-2021 | 21:29
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باشرت وزارة المالية الإعداد لموازنة العام 2022 على أساس مشروع موازنة 2021 نفسه، وهي لا تزال تعيش حالة إنكار للمعطيات النقدية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، بالاضافة الى تمسكها بعدم الاعتراف بتغيّر سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.
المصدر: نداء الوطن
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