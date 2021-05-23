لبنان

تدقيق في خطة التلقيح

Lebanon 24
23-05-2021 | 21:30
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لوحظ ان البنك الدولي قد كلف مجلس الانماء والاعمار بالتعاقد مع احدى الشركات للتدقيق في خطة التلقيح لمواجهة فيروس كورونا الممولة من البنك الدولي.
المصدر: نداء الوطن
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البنك الدولي

كورونا

تلقيح

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