لبنان

بري يُطلق محاولة حكومية جديدة.. والحريري لن يُغلق الباب

Lebanon 24
23-05-2021 | 23:08
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كتب محمد علوش في "الديار": لم يكتف بري بسحب فتيل الإنفجار، إذ تكشف المصادر أن رئيس المجلس أطلق منذ يومين محاولة حكومية جديدة، لا تبتعد عن مبادىء مبادرته الأصلية، ومحاولته الجديدة هدفها التمهيد لإعادة التواصل بين الحريري وعون، دون أن يخفى على رئيس المجلس دور باسيل في هذا الخصوص، رافضة الدخول في مزيد من التفاصيل، علماً أن بري يحاول هذه المرّة حصر خطته بعدد محدود جداً من الأشخاص، لضمان عدم احتراق الطبخة مع كثرة الطباخين، مؤكدة أن الصورة ستصبح أوضح في الأيام المقبلة.

إلى ذلك تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف، أن الحريري ورغم كل ما سبق لن يُغلق الباب بوجه إعادة التواصل مع رئيس الجمهورية، لأن الرجل يعلم تماماً المبادىء الدستورية التي ترعى عملية تشكيل الحكومات في لبنان وهو لم يكن هدفه يوماً الإلتفاف على هذه المبادىء التي يحاول التيار الوطني الحر تغييرها من خلال الممارسة. 


المصدر: الديار
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