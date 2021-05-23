"الإسلامي الشرعي" يرفع سن زواج الفتيات إلى 18... خطوة "تقدمية" وخوف من الاستثناءات

كتبت برلا الراعي في صحيفة "الأخبار": في 22 نيسان الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية التعديل الذي أدخله المجلس الإسلامي الشرعي، بموافقة أكثرية أعضائه، على نظام أحكام الأسرة (46/2011) المتعلّق بـ"زواج القُصّر"، وقضى برفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة.

ورغم أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة في المسار الحقوقي الطويل المناهض للزواج المبكر ولآثاره النفسية والجسدية الخطيرة على الفتيات، إلا أنه لا يخلو، وفق بعض الحقوقيين، من ثغرات قد تؤثر على مفاعيله. ولعل أهمها سماحه للواتي يبلغن الخامسة عشرة من العمر بالزواج، في حالات محددة.