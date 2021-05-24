لبنان

كلمة الحريري "تجوب العالم" لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2021 | 01:15
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قالت مصادر معنية "ان الكلمة التي ألقاها الرئيس المكلف سعد الحريري في مجلس النواب وصلت الى كل الدول والجهات المعنية بالازمة اللبنانية، بعدما تولى مكتبه ترجمتها وتوزيعها".

 

ونفت المصادر "ما يقال بان الحريري خالف الاجواء الايجابية التي سبقت الجلسة وتنصل من تعهده بأن تكون كلمته هادئة"، وأكدت "ان هذا الكلام مجاف للحقيقة لان الحريري ابلغ جميع المعنيين مسبقا انه سيضع النقاط على الحروف امام الجميع محليا وخارجيا ولم يكن في وارد ترك الساحة لرئيس الجمهورية ليقول ما قاله في رسالته الى المجلس النيابي او الى الرئيس الفرنسي ماكرون من دون رد واضح يفنّد كل نقاط الرسالة".

المصدر: لبنان 24

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