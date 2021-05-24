هل يكرر عون هذه الخطوة؟

تردد في اليومين الاخيرين ان رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن بين الخطوات التي يزمع القيام بها في الفترة القصيرة المقبلة، قد اوعز الى الدوائر المعنية في بعبدا للمباشرة بالاعداد لعقد لقاء وطني عام يضم كل القيادات الاساسية في البلد ورؤساء الكتل النيابية، من اجل اشراك الجميع بالحل الانقاذي المطلوب".

الا ان اوساطا معنية سألت في هذا الاطار هل ان الاجواء في البلد توحي بامكانية تجاوب القيادات مع توجه الرئيس عون ؟ ام ان اللقاء سيكون نسخة مكررة عن الحوار الوطني الذي عقد في حزيران من العام الفائت واقتصر على" اهل البيت".