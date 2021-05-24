لبنان

قيادة الحزب القومي مستاءة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2021 | 02:15
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ابدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، استياءها من الاجواء التي اعقبت احتفال الحزب امس بعيد المقاومة والتحرير في الحمرا  .

 

وقالت مصادر حزبية معنية "ان الاحتفال الذي يُعدّ الأكبر منذ عقدين من الزمن، ارادت منه القيادة الجديدة للحزب   اظهار  التفاف القوميين حولها بعد أشهر من الصراعات الداخلية والخلافات. لكن المشهد لم يأخذ مداه المطلوب بعدما اقدم  بعض المحازبين على اطلاق هتافات استتبعت بسجالات حادة مع القوات اللبنانية بشكل خاص".

 

ولفتت المصادر المعنية الى ان بيان الحزب كان واضحا في وضع تصرف المحازبين في اطاره الفرد حيث جاء فيه أن الهُتاف الذي اعترضت عليه القوات "لم يُطلق في أي فقرة من فقرات العرض الرسمي، ولم تصوّره أو تنشره عمدة الإعلام، الجهةُ الوحيدةُ التي تُعبّر عن موقف الحزب، بل تمّ تصويره بهاتف أحد الموجودين أثناء إطلاقه، بشكل عفوي، في طريق الخروج من الاحتفال".

 

يذكر أن الخلاف لا يزال مستمراً بين القيادة الحزبية المنتخبة في أيلول الماضي وبين النائب أسعد حردان، الذي اعترض على هذه الإنتخابات ورفض الإعتراف بنتائجها وطلب إبطالها.

 

المصدر: لبنان 24

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