شو موقف "القوات اللبنانية"؟

طرح موقف نواب "القوات اللبنانية" بالامتناع عن التصويت على التوصية التي اعلنها الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة النيابية السبت الفائت، السؤال عن ابعاد هذا الموقف وما اذا كان يمهّد ل"اتفاق معراب" جديد بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، خصوصا وان موقف نواب الحزبين في الجلسة كان متطابقا ".

مصادر معنية قالت "ان القوات اللبنانية لم تنسق موقفها مع احد وهي غير معنية باي نوع من التنسيق، لانها تنطلق من الموقف المعلن لرئيس الحزب سمير جعجع بالدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج السلطة".

وتوضح المصادر "ان القوات اللبنانية لا تراهن على تشكيل الرئيسين حكومة انقاذية، بعد التجارب السابقة في هذا الاطار، بل تتطلع فقط الى اعادة انتاج السلطة من خلال الاحتكام الى إرادة الناس في الانتخابات.