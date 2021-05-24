لبنان

بعد يوم كامل من البحث.. "مصطفى" جثّة غارقة قبالة شاطئ حالات!

Lebanon 24
24-05-2021 | 02:30
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأنّ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني عثرت على جثة المواطن "مصطفى. ج." الذي فقد منذ صباح يوم أمس الأحد، خلال تواجده على شاطئ حالات - جبيل.

وعملت العناصر على انتشال الجثة بمؤزارة فوج مغاوير البحر في الجيش من المياه حيث كانت على عمق 15 متراً.

وكان "مصطفى" يقوم بممارسة هواية السباحة قابلة شاطئ حالات - جبيل، وعند ابتعاده عن الشاطئ حوالي الخمسين متراً وصعوده على صخرة رمته موجة عالية وجرفه التيار بعيداً عن الشاطئ. 

وواجهت عناصر الدفاع المدني صعوبة كبيرة في عملية البحث نظراً لارتفاع الأمواج وكثرة التيارات المائية، ما جعل من عملية الغطس مسألة في غاية الخطورة. 

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