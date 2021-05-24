النقيب هارون: لضخّ أموال دعم الدواء والمستلزمات الطبية مباشرة للجهات الضامنة

دعا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، إلى "ضخّ الأموال المرصودة لدعم قطاع الدواء والمستلزمات الطبية مباشرة إلى الجهات الضامنة".



وقال هارون في بيان "اننا نشهد منذ مدة جدلاً قائماً بين مصرف لبنان ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية هو أقرب الى حوار طرشان منه الى نقاش مفهوم"، لافتاً إلى أنّ "المصرف يعلن انه دعم او في صدد دعم خلال الـ5 اشهر الاولى من عام 2021 ما يتجاوز قيمة مجموع المبلغ الذي تم صرفه للاستيراد في عام 2020 بكامله، وفي المقابل، ينفي المستوردون وصول هذا الدعم اليهم بشكل كاف".

وأضاف: "نتيجة هذا الحوار كانت فقدان ادوية كثيرة من السوق، ومستلزمات طبية يفوق سعرها بأضعاف السعر الرسمي المحدد".

ولفت إلى "أنّنا أمام هذا الواقع الشاذ، ندعو الى وقف هذا الدعم المطبّق حالياً بآلية خاطئة، واستبدالها بإجراء آخر اكثر فعالية وعدالة يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له الى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، مما سيسمح لها بتحمّل كلفة ارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن اي تدبير لرفع الدعم".