لبنان

ايلي نسناس رئيسا جديدا لجمعية شركات الضمان

Lebanon 24
24-05-2021 | 03:14
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انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان، 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم الشركات التالية:
- أكسا الشرق الأوسط ( ش م ل) ممثلة بإيلي نسناس.
- آروب (ش م ل) ممثلة بفاتح بكداش
- ذي كابيتال أنشورنس (ش م ل) ممثلة بأسعد ميرزا
- مجموعة البحر المتوسط للتأمين (ش م ل) ممثلة بأوسامة سلمان.

وعلى الأثر، إنعقد مجلس الإدارة وانتخب نسناس رئيسا للمجلس وبكداش نائبا له. وبالتالي يكون مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان مؤلفـا من:
" أكسا الشرق الأوسط "، إيلي نسناس رئيسا،" آروب " فاتح بكداش نائبا للرئيس، "أليـغ" محمد الهبري أمينا للسر، "التجارية المتحدة للتأمين"عبدو الخوري أمينا للصندوق، "ذي كابيتال" أسعد ميرزا ، "التأمين العربية" سامر أبوجودة، "بيروت لايف" بيـار تلحمي، "س.ج.ب.ل للتأمين" ميشال فيعاني، بنك اسورانس" بيار سبعلاني، "مجموعة البحر المتوسط للتأمين" أوسامة سلمان،
"سيكوريتي" جوزف خوام،
"تراست كومباس" علي جباعي.

واثنى نسناس بحسب بيان، على" اداء الجمعية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وعلى الجهود التي تقوم بها شركات التأمين لانعاش الامل في قلوب المؤمنين مع الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا".
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